Сотейник с крышкой Rondell Mocco and Latte RDA-282
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Код товара: 89677
Производитель: Rondell
мало
мало
5 450₽
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Характеристики
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- Тип
- Сотейник
- Материал
- алюминий
- Цвет
- коричневый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине, крышка в комплекте
- Толщина стенок (мм)
- 3.5
- Коллекция
- Mocco&Latte
- Упаковка
- Картонная
- Страна производитель
- Китай
- Описание
- С удобной и прочной сковородой Rondell Mocco RDA-282 26 см с крышкой вы сможете готовить настоящие кулинарные шедевры!¶Благодаря специальному покрытию, еда не будет пригорать и получится особенно аппетитной.¶Крышка из жаропрочного стекла позволит сделать блюдо максимально сочным
- Дополнительно
- материал крышки: стекло; имеется отверстие для выпуска пара; силиконовый ободок крышки материал ручки: сталь с силиконовыми вставками; марка антипригарного покрытия TriTitan Spectrum; внутреннее дно с микроячейками
- Диаметр, см
- 26
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