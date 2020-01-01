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Сковороды
Сковорода блинная Кукмара Сковорода блинная Мечта 24см АП Гранит black арт. 14802 АП Гранит black арт. 14802

Сковорода блинная Кукмара Сковорода блинная Мечта 24см АП Гранит black арт. 14802 АП Гранит black арт. 14802

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Сковорода блинная Кукмара Сковорода блинная Мечта 24см АП Гранит black арт. 14802 АП Гранит black арт. 14802
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Код товара: 99327
Производитель: Kukmara
В наличии
В наличии
950₽
Доставка по
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Характеристики
Тип
Блинница
Материал
алюминий
Цвет
черный
Особенности
мытье в посудомоечной машине
Толщина стенок (мм)
4
Коллекция
Гранит
Страна производитель
Россия
Описание
У каждой хозяйки должна быть сковорода, предназначенная именно для выпечки блинов (блинница). Чтобы блинчики получались пышные и вкусные, а процесс приготовления не отнимал много времени и сил выбирайте сковороду блинную ТМ «Мечта»Блинница Гранит Black с антипригарным покрытием имеет толстое дно, невысокие бортики и удобную ручку.Серия Гранит Black - это литая алюминиевая посуда с двухслойным антипригарным покрытием нового поколения, усиленная керамическими частицами. Покрытие произведено немецкой компанией «Weilburger Coatings GmbH» (ТМ Greblon).Серия выполнена в традиционном черном цвете в которой особенно выражены дизайнерские идеи. Сковорода блинница Гранит Black из литого высококачественного пищевого алюминия «Мечта» станет незаменимым инструментом и надежным помощником на вашей кухне.
Дополнительно
Можно мыть в посудомойке
Диаметр, см
24
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В наличии
В наличии
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа