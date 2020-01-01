Сковорода блинная Кукмара Сковорода блинная Мечта 24см АП Гранит black арт. 14802 АП Гранит black арт. 14802
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Код товара: 99327
Производитель: Kukmara
В наличии
В наличии
950₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Блинница
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине
- Толщина стенок (мм)
- 4
- Коллекция
- Гранит
- Страна производитель
- Россия
- Описание
- У каждой хозяйки должна быть сковорода, предназначенная именно для выпечки блинов (блинница). Чтобы блинчики получались пышные и вкусные, а процесс приготовления не отнимал много времени и сил выбирайте сковороду блинную ТМ «Мечта»Блинница Гранит Black с антипригарным покрытием имеет толстое дно, невысокие бортики и удобную ручку.Серия Гранит Black - это литая алюминиевая посуда с двухслойным антипригарным покрытием нового поколения, усиленная керамическими частицами. Покрытие произведено немецкой компанией «Weilburger Coatings GmbH» (ТМ Greblon).Серия выполнена в традиционном черном цвете в которой особенно выражены дизайнерские идеи. Сковорода блинница Гранит Black из литого высококачественного пищевого алюминия «Мечта» станет незаменимым инструментом и надежным помощником на вашей кухне.
- Дополнительно
- Можно мыть в посудомойке
- Диаметр, см
- 24
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