Сковорода-лавашница 350мм,АП
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Код товара: 99041
Производитель: Kukmara
1 550₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
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Вопросы и ответы
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7
79663551013
5 октября 2022
Для индукционной плиты подходит?
1
0 0
Г
Гость 69
08.10.2022 17:26:23
79663551013, Здравствуйте! Не подойдет
Ответить
0 0
7
79663551013
5 октября 2022
Для индукционной плиты подходит?
1
0
0