Сковорода (D240) "Гурман-Профи" Тройное дно
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Код товара: 95452
Производитель: Гурман
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мало
4 730₽
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- нержавеющая сталь
- Цвет
- серебристый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине, крышка в комплекте, использование в духовке
- Толщина стенок (мм)
- 0.7
- Коллекция
- Профи
- Дополнительно
- материал крышки: сталь; материал ручки: сталь; тип дна; тройное дно (нержавеющая сталь-алюминий-нержавеющая сталь); тип плиты: индукционная, электрическая, стеклокерамическая, газовая
- Диаметр, см
- 24
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