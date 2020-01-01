Сковорода-лавашница Кукмара.320мм, АП (темный мрамор)
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Код товара: 94459
Производитель: Kukmara
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1 650₽
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине
- Толщина стенок (мм)
- 4.5
- Упаковка
- Картонная
- Страна производитель
- Россия
- Описание
- немецкое антипригарное покрытие Greblon Non-Stick C2+, усиленное сверхпрочными частицами минералов
- Диаметр, см
- 32
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