Сковорода- гриль Rondell Zeita RDA-119 черный

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Сковороды
Сковорода- гриль Rondell Zeita RDA-119 черный

Сковорода- гриль Rondell Zeita RDA-119 черный

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Сковорода- гриль Rondell Zeita RDA-119 черный
Сковорода- гриль Rondell Zeita RDA-119 черный
Сковорода- гриль Rondell Zeita RDA-119 черный
Сковорода- гриль Rondell Zeita RDA-119 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 89712
Производитель: Rondell
мало
мало
2 390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип
Сковорода- гриль
Материал
алюминий
Цвет
черный
Подходит для индукционных плит
нет
Особенности
ненагревающаяся ручка, мытье в посудомоечной машине
Толщина стенок (мм)
2.5
Упаковка
Пленка
Описание
не подходит для индукционных плит
Дополнительно
материал ручки: бакелит; марка антипригарного покрытия TriTitan
Диаметр, см
28
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сковорода Rondell RDA-1001 красный
2 390₽
Сковорода Rondell RDA-1001 красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сковорода Кукмара 280мм с ручкой, АП (кофейный мрамор), линия "Marble Induction"
1 990₽
Сковорода Кукмара 280мм с ручкой, АП (кофейный мрамор), линия "Marble Induction"
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сковорода Мечта 26см АП Гранит black со съемной ручкой и стекл. крышкой арт.
2 270₽
Сковорода Мечта 26см АП Гранит black со съемной ручкой и стекл. крышкой арт.
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сковорода Fissman FIORE 32см
1 990₽
Сковорода Fissman FIORE 32см
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сковорода Rondell Charm RDA 569
2 650₽
Сковорода Rondell Charm RDA 569
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сковорода Мечта Premium с27901
2 390₽
Сковорода Мечта Premium с27901
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сковорода Kukmara "Titanium pro"
1 990₽
Сковорода Kukmara "Titanium pro"
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сковорода Kukmara "Titanium pro"
2 750₽
Сковорода Kukmara "Titanium pro"
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сковорода Fissman REBUSTO 4230 24x4см
2 230₽
Сковорода Fissman REBUSTO 4230 24x4см
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Блинница Kukmara Marble Induction
1 950₽
Блинница Kukmara Marble Induction
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сковорода Rondell RDA-1009 28см
2 650₽
Сковорода Rondell RDA-1009 28см
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сковорода Rondell Mocco RDA-136
2 490₽
Сковорода Rondell Mocco RDA-136
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сковорода- гриль Kukmara Induction SGKMT280a
2 710₽
Сковорода- гриль Kukmara Induction SGKMT280a
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сковорода-вок Rondell RDA-1349
2 450₽
Сковорода-вок Rondell RDA-1349
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
14210 Сковорода-вок PATRICIA 28x9 см / 4,1л (алюминий)
2 570₽
14210 Сковорода-вок PATRICIA 28x9 см / 4,1л (алюминий)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Алюминиевая сковорода Gipfel Ergo 1418 28 см
2 190₽
Алюминиевая сковорода Gipfel Ergo 1418 28 см
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Алюминиевая сковорода Gipfel Greyce 0660 28 см
2 670₽
Алюминиевая сковорода Gipfel Greyce 0660 28 см
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сковорода-гриль 28×28 см квадратная АП Гранит star с несъемной ручкой и стеклянной крышкой
2 730₽
Сковорода-гриль 28×28 см квадратная АП Гранит star с несъемной ручкой и стеклянной крышкой
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сковорода Мечта Посуда индукционная Гранит black Induction Pro, 28 см арт. 28802И
1 990₽
Сковорода Мечта Посуда индукционная Гранит black Induction Pro, 28 см арт. 28802И
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Сковорода глубокая 280мм с ручкой, со стекл. крышкой АП линия "Грация" ( белыйй/золото )
2 190₽
Сковорода глубокая 280мм с ручкой, со стекл. крышкой АП линия "Грация" ( белыйй/золото )
Сковорода Rondell RDA-1001 красный
Сковорода Rondell RDA-1001 красный
2 390₽
Сковорода Кукмара 280мм с ручкой, АП (кофейный мрамор), линия "Marble Induction"
Сковорода Кукмара 280мм с ручкой, АП (кофейный мрамор), линия "Marble Induction"
1 990₽
Сковорода Мечта 26см АП Гранит black со съемной ручкой и стекл. крышкой арт.
Сковорода Мечта 26см АП Гранит black со съемной ручкой и стекл. крышкой арт.
2 270₽
Сковорода Fissman FIORE 32см
Сковорода Fissman FIORE 32см
1 990₽
Сковорода Rondell Charm RDA 569
Сковорода Rondell Charm RDA 569
2 650₽
Сковорода Мечта Premium с27901
Сковорода Мечта Premium с27901
2 390₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
2 390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа