Сковорода Rondell RDA-1001 красный
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Код товара: 88829
Производитель: Rondell
мало
мало
2 390₽
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- красный
- Особенности
- ненагревающаяся ручка
- Толщина стенок (мм)
- 2.5
- Коллекция
- Splendid
- Описание
- Элегантное сочетание глянцевого внешнего покрытия изысканного красного цвета придаёт коллекции неповторимый стильный облик, а внутреннее двухслойное антипригарное покрытие делает уход за посудой легким.
- Дополнительно
- материал ручки: силикон; марка антипригарного покрытия Xylan Plus; подходит для всех видов плит
- Диаметр, см
- 26
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