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Сковорода GIPFEL BUFFALO черн 26х5,5см
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Код товара: 188943
Производитель: Gipfel
3 890₽
46
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
- Подходит для индукционных плит
- да
- Особенности
- ненагревающаяся ручка, мытье в посудомоечной машине
- Коллекция
- BUFFALO
- Страна производитель
- Китай
- Описание
- Сковорода классической формы, изготовленная из кованого алюминия. Толщина дна составляет 4,5 мм, толщина стенок – 2мм. Посуду можно использовать на всех типах плит, включая индукционные, она оснащена премиальным антипригарным покрытием Teflon Profile, а также бакелитовой ручкой с покрытием Soft -touch. Диаметр сковороды – 26 см, высота бортиков – 5,5 см.
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