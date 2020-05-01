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Сковорода GIPFEL BUFFALO 28х5,5см черн

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Сковорода GIPFEL BUFFALO 28х5,5см черн
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Код товара: 188942
Производитель: Gipfel
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4 290₽
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Сковорода GIPFEL BUFFALO черн 26х5,5см
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Блинница Gipfel EXPLOSION 24 см
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Блинница Gipfel EXPLOSION 24 см
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Сковорода Gipfel ELLIS 20 см
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Сковорода-вок Gipfel SONRIZO 28 см
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Сковорода Gipfel MARINELLA 24 см
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Сковорода Gipfel DIAMANT 28 см
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Сковорода Gipfel MAINTZ 28 см
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Сковорода Rondell 114-RDA
Сковорода Rondell 114-RDA
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Сковорода GIPFEL BUFFALO черн 26х5,5см
Сковорода GIPFEL BUFFALO черн 26х5,5см
3 890₽
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5457 Глубокая сковорода STEEL PRO 28x6см с антипригарным покрытием (нерж.сталь)
5457 Глубокая сковорода STEEL PRO 28x6см с антипригарным покрытием (нерж.сталь)
3 990₽
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Сковорода Gipfel OPTIMA 28 см
Сковорода Gipfel OPTIMA 28 см
3 990₽
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Сковорода Gipfel OPTIMA 26 см
Сковорода Gipfel OPTIMA 26 см
3 690₽
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Сковорода Gipfel HORECA PRO 32 см
Сковорода Gipfel HORECA PRO 32 см
4 990₽
Характеристики
Тип
Сковорода
Материал
литой алюминий
Цвет
черный
Подходит для индукционных плит
да
Коллекция
BUFFALO
Описание
Самая большая сковорода из серии BUFFALO – диаметр ее дна составляет 28 см, а высота бортов – 5,5 см. Как и другие модели серии, оснащена премиальным антипригарным покрытием Teflon Profile и бакелитовой ручкой с покрытием Soft-touch. Имеет довольно толстый корпус – толщина дна 4,5 мм, а стенок – 2 мм.
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