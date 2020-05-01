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Сковорода GIPFEL BUFFALO 28х5,5см черн
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Код товара: 188942
Производитель: Gipfel
4 290₽
51
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- литой алюминий
- Цвет
- черный
- Подходит для индукционных плит
- да
- Коллекция
- BUFFALO
- Описание
- Самая большая сковорода из серии BUFFALO – диаметр ее дна составляет 28 см, а высота бортов – 5,5 см. Как и другие модели серии, оснащена премиальным антипригарным покрытием Teflon Profile и бакелитовой ручкой с покрытием Soft-touch. Имеет довольно толстый корпус – толщина дна 4,5 мм, а стенок – 2 мм.
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