Сковорода 240мм АП "Granit Perfection black gold" с несьемной ручкой
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1 190₽
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1 = 1₽
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- литой алюминий
- Цвет
- черный
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине, ненагревающаяся ручка
- Толщина стенок (мм)
- 4.5
- Коллекция
- Granit Perfection black gold
- Упаковка
- пленка
- Страна производитель
- Россия
- Описание
- Сковорода из литого толстостенного алюминия ТМ «ALTEI» станет незаменимым инструментом и надежным помощником на вашей кухне. Сверхпрочное антипригарное покрытие “”Granit Perfection ” – это инновационное прочное покрытие, усиленное сверхтвердыми минералами нового поколения, близкими по твердости алмазу. Благодаря особой технологии, прочность покрытия позволяет использовать даже неострые металлические кухонные принадлежности, не боясь повредить поверхность. Литой корпус толщиной от 4,5 – 6 мм исключает деформацию посуды. Метод нанесения АП покрытия – напыление. Имеется декларация о соответствии требованиям ГОСТ Р 56674-2018 . Антипригарное покрытие долговечно и абсолютно безопасно. Линия выполнена в стиле экодизайн, эксклюзивное цветовое решение специально разработано для торговой марки ALTEI. Превосходные антипригарные свойства.
- Дополнительно
- Современное безопасное антипригарное покрытие без перфтороктановой кислоты на водной основе. Износостойкая 7 – слойная сковорода с толстостенным литым корпусом. Сверхпрочное антипригарное покрытие рассчитано на интенсивное использование в течении длительного срока. Износоустойчивость покрытия более 17 000 циклов истирания. Корпус не подвержен деформации, а утолщенное дно равномерно распределяет тепло по всей поверхности.
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
М
М
Муминат
27 марта 2024
Достоинства
получила свой заказ!
М
Муминат
27 марта 2024
Достоинства
получила свой заказ!
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