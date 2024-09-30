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Сковорода 240мм АП "Granit Perfection black gold" с несьемной ручкой

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Сковорода 240мм АП "Granit Perfection black gold" с несьемной ручкой
5
1 отзыв
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Код товара: 166388
Производитель: NONAME
5
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

1 190₽
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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Сковорода Kukmara АП линия "Granit" 22 см
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Сковорода блинная 220мм АП "Granit Perfection black gold", с несъемной ручкой
Сковорода блинная 220мм АП "Granit Perfection black gold", с несъемной ручкой
990₽
Характеристики
Тип
Сковорода
Материал
литой алюминий
Цвет
черный
Особенности
мытье в посудомоечной машине, ненагревающаяся ручка
Толщина стенок (мм)
4.5
Коллекция
Granit Perfection black gold
Упаковка
пленка
Страна производитель
Россия
Описание
Сковорода из литого толстостенного алюминия ТМ «ALTEI» станет незаменимым инструментом и надежным помощником на вашей кухне. Сверхпрочное антипригарное покрытие “”Granit Perfection ” – это инновационное прочное покрытие, усиленное сверхтвердыми минералами нового поколения, близкими по твердости алмазу. Благодаря особой технологии, прочность покрытия позволяет использовать даже неострые металлические кухонные принадлежности, не боясь повредить поверхность. Литой корпус толщиной от 4,5 – 6 мм исключает деформацию посуды. Метод нанесения АП покрытия – напыление. Имеется декларация о соответствии требованиям ГОСТ Р 56674-2018 . Антипригарное покрытие долговечно и абсолютно безопасно. Линия выполнена в стиле экодизайн, эксклюзивное цветовое решение специально разработано для торговой марки ALTEI. Превосходные антипригарные свойства.
Дополнительно
Современное безопасное антипригарное покрытие без перфтороктановой кислоты на водной основе. Износостойкая 7 – слойная сковорода с толстостенным литым корпусом. Сверхпрочное антипригарное покрытие рассчитано на интенсивное использование в течении длительного срока. Износоустойчивость покрытия более 17 000 циклов истирания. Корпус не подвержен деформации, а утолщенное дно равномерно распределяет тепло по всей поверхности.
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М
М
Муминат
27 марта 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
получила свой заказ!
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1 0
М
Муминат
27 марта 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
получила свой заказ!
Ответить
1
0
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1 190₽
14
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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