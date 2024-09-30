Сковорода-вок Rondell Kortado RDA-970
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Код товара: 161884
Производитель: Rondell
3 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода-вок
- Материал
- алюминий
- Цвет
- коричневый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине, ненагревающаяся ручка, съемная ручка, использование в духовке, крышка в комплекте
- Толщина стенок (мм)
- 2
- Коллекция
- Kortado
- Упаковка
- подарочная
- Страна производитель
- Китай
- Описание
- Посуда Kortado дарит своим счастливым владельцам не только комфорт в использовании, но и эстетическое наслаждение плавностью линий и тем самым сложным, шоколадно-бронзовым цветом.¶Сковорода-вок выполнена из литого алюминия и идеально подойдёт для жарки мяса, рыбы, птицы или овощей.¶Никакого пригорания и легкий последующий уход! Необыкновенно удобна в эксплуатации и хранении. Также стоит отметить, что сковорода выполнена из штампованного алюминия, оборудована съемной ручкой. Ручка имеет силиконовые прокладки, защищающие поверхность посуды от повреждения.
- Дополнительно
- материал крышки: стекло, сталь; материал ручки: бакелит; марка антипригарного покрытия Xylan Plus
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