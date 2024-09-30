Сковорода-вок Rondell RDA-1349
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Код товара: 161868
Производитель: Rondell
2 390₽
2 450₽
19
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода-вок
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
- Подходит для индукционных плит
- да
- Особенности
- ненагревающаяся ручка, крышка в комплекте
- Толщина стенок (мм)
- 1.8
- Коллекция
- Point
- Упаковка
- открытый картонный короб
- Описание
- Сковорода-вок Rondell Point выполнена из литого алюминия. Идеально подойдет для обжарки продуктов благодаря своей форме и трехслойному антипригарному покрытию, которое не даст продуктам пригореть, а также позволяет использовать небольшое количество масла для приготовления. Снаружи на сковороду нанесено термостойкое покрытие, благодаря которому уход за ней не составит труда. Ручки сделаны из бакелита с напылением силикона, имеют эргономичный дизайн, позволяющий комфортно пользоваться сковородой. Подходит для плит всех видов.
- Дополнительно
- диаметр индукционного диска 14 см
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