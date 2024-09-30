Сковорода индукционная Мечта 26см АП гранит Blac. induction Pro 26802И
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Код товара: 156328
Производитель: Мечта
1 990₽
23
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
- Подходит для индукционных плит
- да
- Толщина стенок (мм)
- 3.8
- Коллекция
- Гранит Black
- Упаковка
- пленка
- Страна производитель
- Россия
- Описание
- сковорода из литого толстостенного алюминия «Мечта» станет незаменимым инструментом и надежным помощником на вашей кухне.Многофункциональная сковорода отлично подойдет для приготовления разнообразных блюд из мясо, рыбы и овощей. Благодаря термоаккумулирующим свойствам пищевого алюминия пища не пригорает а томится, а благодаря новейшей формуле сверхпрочного антипригарного покрытия готовить можно при минимальном количестве масла не переживая за то что пища может пригореть. На посуде ТМ «Мечта» можно жарить, тушить и варить без потерь вкусовых и полезных качеств продуктов.
- Дополнительно
- антипригарное покрытие гранитное
Отзывы 3
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А
А
Аминат
11 октября 2023
Достоинства
Качественная Сковорода ,почти год пользуюсь идеально все
Недостатки
Немного тяжелая
Г
Г
Гульнара
22 сентября 2023
Достоинства
Отличная сковорода
Недостатки
нет
А
Аминат
11 октября 2023
Достоинства
Качественная Сковорода ,почти год пользуюсь идеально все
Недостатки
Немного тяжелая
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