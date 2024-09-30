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Сковорода Kukmara 350мм

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Сковорода Kukmara 350мм
5
1 отзыв
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Код товара: 149861
Производитель: Kukmara
5
1 отзыв
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ДО 30.09.24

1 950₽
23
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Сковорода Мечта 26см АП Гранит star с несъемной ручкой и стекл. Крышкой арт. С26803
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Сковорода индукционная Мечта 26см АП гранит Blac. induction Pro 26802И
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Характеристики
Тип
Сковорода
Материал
алюминий
Цвет
коричневый
Подходит для индукционных плит
нет
Особенности
съемная ручка
Толщина стенок (мм)
6
Упаковка
картонная
Страна производитель
Россия
Описание
Сковорода "Kukmara" изготовлена из литого алюминия и покрыта инновационным антипригарным мраморным покрытием нового поколения на водной основе, усиленным сверхтвердыми частицами минералов.
Дополнительно
марка антипригарного покрытия Greblon Non-Stick C2+
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
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Г
Г
Гунназ
1 августа 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Очень довольна
Ответить
1 0
Г
Гунназ
1 августа 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Очень довольна
Ответить
1
0
Посмотреть все отзывы

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В сравнение
В избранное
1 950₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа