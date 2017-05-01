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Сковорода Rondell 114-RDA
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Код товара: 141857
Производитель: Rondell
4 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- серый
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Особенности
- использование в духовке, крышка в комплекте
- Толщина стенок (мм)
- 3.2
- Коллекция
- WOK
- Дополнительно
- материал крышки: стекло; материал ручки: сталь; марка антипригарного покрытия TriTitan
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