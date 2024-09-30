Сковорода Rondell Mocco 136-RDA
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Код товара: 141853
Производитель: Rondell
2 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- коричневый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Особенности
- ненагревающаяся ручка
- Толщина стенок (мм)
- 3.5
- Коллекция
- Mocco&Latte
- Описание
- Кофе с молоком – так нужно понимать наименование серии кухонной посуды от Rondell. Разумеется, эта посуда, например - блинная сковорода Rondell mocco - имеет отделку именно такого цвета. Нужно отметить, что цвет, родственный по отношению к приготавливаемой пище в некоторых случаях предпочтительнее нейтрального черного, серебристого и даже белого цвета. Поэтому посуда с приятным оттенком кофе с молоком всегда находит покупателя.
- Дополнительно
- литые ручки из нержавеющей стали с силиконовыми вставками; марка антипригарного покрытия TriTitan Spectrum
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