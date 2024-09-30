Сковорода-лавашница Кукмара 350мм, АП (кофейный мрамор)
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1 750₽
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- коричневый
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине
- Толщина стенок (мм)
- 4.5
- Коллекция
- Мраморная
- Упаковка
- картонная
- Страна производитель
- Россия
- Описание
- Сковорода-лавашница "Kukmara" изготовлена из литого алюминия и покрыта инновационным антипригарным мраморным покрытием нового поколения на водной основе, усиленным сверхтвердыми частицами минералов. Особенности сковороды "Kukmara": значительная толщина стенок и дна исключает деформацию корпуса сковороды, гарантирует ее долговечность, обеспечивает необходимую прочность покрытия; высокопрочное антипригарное мраморное покрытие на водной основе, усиленное сверхтвердыми частицами минералов; экологически безопасное антипригарное покрытие без содержания PFOA; идеальное распределение тепла по всей поверхности посуды, длительное сохранение тепла; возможность использования минимального количества жира; удобная ненагревающаяся ручка с эффектом soft-touch; антипригарное мраморное покрытие наносится методом напыления, который гарантирует исключительную стойкость покрытия при эксплуатации; мелкие царапины и небольшие потертости на поверхности сковороды не влияют на свойства антипригарного покрытия и
- Дополнительно
- марка антипригарного покрытия Greblon Non-Stick C2+
Отзывы 1
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У
У
Умар
15 января 2024
У
Умар
15 января 2024
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