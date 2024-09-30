Сковорода- гриль Мечта Гранит 68
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Код товара: 125345
Производитель: Мечта
2 390₽
28
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода- гриль
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине
- Толщина стенок (мм)
- 4
- Упаковка
- нет
- Страна производитель
- Россия
- Описание
- со стеклянной крышкой
- Дополнительно
- Термоизолированная ручка
Отзывы 2
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М
М
Милана
16 декабря 2023
Достоинства
Сковородка очень удобная,можно красиво пожарить любой продукт
Д
Д
Дженнет
15 января 2023
М
Милана
16 декабря 2023
Достоинства
Сковородка очень удобная,можно красиво пожарить любой продукт
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