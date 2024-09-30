Универсальная сковорода Мечта Сковорода 26 см
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1 380₽
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В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Универсальная сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине, ненагревающаяся ручка
- Толщина стенок (мм)
- 4
- Страна производитель
- Россия
- Описание
- Сковорода «Мечта» 26802 «Гранит Black» 26 см круглой формы с диаметром дна 22,5 см и стенками высотой 6 см станет надежным помощником при приготовлении вкусных и полезных блюд из мяса, рыбы, овощей. Она отличается небольшим весом — 1,35 кг, прочностью, устойчивостью к царапинам и механическим воздействиям, поскольку сделана из пищевого алюминия
- Дополнительно
- материал ручки: бакелит; марка антипригарного покрытия Greblon
Отзывы 1
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Г
Г
Гость 475749826
2 сентября 2024
Достоинства
Классная Сковорода, приятная цена, быстрая доставка
Г
Гость 475749826
2 сентября 2024
Достоинства
Классная Сковорода, приятная цена, быстрая доставка
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