Универсальная сковорода Мечта Сковорода 26 см

быстрая доставка продуктов

доставка за 30 минут

доставка продуктов

Каспийск

махачкала

За 30 минут
Сыр Виноград Молоко

Каспийск

махачкала

Сыр Виноград Молоко
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
PhilipsXiaomiSamsungHIPERSonyApple
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Acer
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGPhilipsXiaomiSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
Sony
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDysonPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
SonyApple
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Универсальная сковорода Мечта Сковорода 26 см

Наведите на фотографию для увеличения
Универсальная сковорода Мечта Сковорода 26 см
Универсальная сковорода Мечта Сковорода 26 см
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 124271
Производитель: Мечта
5
1 отзыв
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

1 380₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода-лавашница Кукмара.320мм, АП (темный мрамор)
1 650₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода-лавашница Кукмара.320мм, АП (темный мрамор)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода блинная Кукмара Сковорода блинная Мечта 24см АП Гранит black арт. 14802 АП Гранит black арт. 14802
1 250₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода блинная Кукмара Сковорода блинная Мечта 24см АП Гранит black арт. 14802 АП Гранит black арт. 14802
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода Мечта 24см АП Гранит brown с несъемной ручкой и стекл. крышкой арт. С24806
1 590₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода Мечта 24см АП Гранит brown с несъемной ручкой и стекл. крышкой арт. С24806
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода 240мм АП "Granit Perfection black gold" с несьемной ручкой
1 190₽
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода 240мм АП "Granit Perfection black gold" с несьемной ручкой
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода 28 см АП Гранит black арт. 28802
1 590₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода 28 см АП Гранит black арт. 28802
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блинница Fissman FIORE 22 см
1 390₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блинница Fissman FIORE 22 см
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода 260мм АП Темный Мрамор", с несъемной ручкой
1 490₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода 260мм АП Темный Мрамор", с несъемной ручкой
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода Kukmara АП "Темный Мрамор" 240мм
1 290₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода Kukmara АП "Темный Мрамор" 240мм
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода-лавашница Kukmara АП "Темный Мрамор" 350мм
1 590₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода-лавашница Kukmara АП "Темный Мрамор" 350мм
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода смайлик 26см с АП покрытием
1 390₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода смайлик 26см с АП покрытием
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода Kukmara АП линия "Granit" 24 см
1 490₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода Kukmara АП линия "Granit" 24 см
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода Kukmara АП линия "Granit" 22 см
1 390₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода Kukmara АП линия "Granit" 22 см
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода-лавашница Кукмара.320мм, АП (темный мрамор)
Сковорода-лавашница Кукмара.320мм, АП (темный мрамор)
1 650₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода блинная Кукмара Сковорода блинная Мечта 24см АП Гранит black арт. 14802 АП Гранит black арт. 14802
Сковорода блинная Кукмара Сковорода блинная Мечта 24см АП Гранит black арт. 14802 АП Гранит black арт. 14802
1 250₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода Мечта 24см АП Гранит brown с несъемной ручкой и стекл. крышкой арт. С24806
Сковорода Мечта 24см АП Гранит brown с несъемной ручкой и стекл. крышкой арт. С24806
1 590₽
Сковорода Мечта 22см АП Гранит black с несъемной ручкой и стекл. крышкой арт. С22802
Сковорода Мечта 22см АП Гранит black с несъемной ручкой и стекл. крышкой арт. С22802
1 450₽
Универсальная сковорода Мечта Сковорода 24 см
Универсальная сковорода Мечта Сковорода 24 см
1 290₽
Сковорода Kukmara Сковорода 240/60мм
Сковорода Kukmara Сковорода 240/60мм
1 390₽
Характеристики
Тип
Универсальная сковорода
Материал
алюминий
Цвет
черный
Подходит для индукционных плит
нет
Особенности
мытье в посудомоечной машине, ненагревающаяся ручка
Толщина стенок (мм)
4
Страна производитель
Россия
Описание
Сковорода «Мечта» 26802 «Гранит Black» 26 см круглой формы с диаметром дна 22,5 см и стенками высотой 6 см станет надежным помощником при приготовлении вкусных и полезных блюд из мяса, рыбы, овощей. Она отличается небольшим весом — 1,35 кг, прочностью, устойчивостью к царапинам и механическим воздействиям, поскольку сделана из пищевого алюминия
Дополнительно
материал ручки: бакелит; марка антипригарного покрытия Greblon
Посмотреть все характеристики
Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Оставьте отзыв о товаре

Поделитесь своими впечатлениями о товаре

Г
Г
Гость 475749826
2 сентября 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Классная Сковорода, приятная цена, быстрая доставка
Ответить
0 0
Г
Гость 475749826
2 сентября 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Классная Сковорода, приятная цена, быстрая доставка
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
1 380₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа