Универсальная сковорода Мечта Сковорода 24 см
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 124269
Производитель: Мечта
1 290₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода блинная Кукмара Сковорода блинная Мечта 24см АП Гранит black арт. 14802 АП Гранит black арт. 14802
1 250₽
Сковорода Мечта 22см АП Гранит black с несъемной ручкой и стекл. крышкой арт. С22802
1 450₽
Универсальная сковорода Мечта Сковорода 26 см
1 380₽
Сковорода Kukmara Сковорода 240/60мм
1 390₽
Сковорода 240/60 мм с ручкой, АП (кофейный мрамор)
1 290₽
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сковорода 240мм АП "Granit Perfection black gold" с несьемной ручкой
1 190₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Универсальная сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Особенности
- ненагревающаяся ручка
- Толщина стенок (мм)
- 4
- Коллекция
- Гранит
- Страна производитель
- Россия
- Дополнительно
- материал ручки: бакелит; марка антипригарного покрытия Greblon
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.