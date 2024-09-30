Сковорода Kukmara 320мм
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Код товара: 118119
Производитель: Kukmara
1 690₽
20
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- литой алюминий
- Цвет
- черный
- Подходит для индукционных плит
- да
- Толщина стенок (мм)
- 4.5
- Упаковка
- пленка
- Страна производитель
- Россия
- Описание
- Сковорода-чудушница "Kukmara" изготовлена из литого алюминия и покрыта инновационным антипригарным мраморным покрытием нового поколения на водной основе, усиленным сверхтвердыми частицами минералов.
- Дополнительно
- с антипригарным покрытием
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