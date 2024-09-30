Сковорода Мечта 22см АП Гранит black с несъемной ручкой и стекл. крышкой арт. С22802
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Код товара: 111958
Производитель: Мечта
1 450₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине, крышка в комплекте
- Толщина стенок (мм)
- 4
- Коллекция
- Гранит Black
- Упаковка
- картонная
- Страна производитель
- Россия
- Описание
- Многофункциональная сковорода Гранит Мечта сo съёмной ручкой, изготовленная из литого толстостенного алюминия станет незаменимым инструментом и надежным помощником на вашей кухне, отлично подойдет для приготовления разнообразных блюд из мясо, рыбы и овощей.
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