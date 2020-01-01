Сковорода блинная Мечта 22см АП Гранит star арт. 12803
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Код товара: 107906
Производитель: Мечта
В наличии
В наличии
850₽
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Характеристики
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- Тип
- Блинница
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине
- Толщина стенок (мм)
- 6
- Коллекция
- Гранит
- Упаковка
- Открытый картонный короб
- Страна производитель
- Россия
- Описание
- Материал литого пищевого алюминия позволяет быть сковороде для блинов абсолютно безопасной для здоровья человека. Российские производители тщательно следят и за составом водной основы, которой покрывается товар. Водная основа не должна содержать перфтороктановую кислоту. Благодаря тщательной проверке качества изделия, оно стало обладателем множества международных сертификатов. Антипригарное покрытие состоит из нескольких слоёв, поэтому блины получаются очень вкусными и пышными.
- Дополнительно
- антипригарное покрытие
- Диаметр, см
- 22
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