Глубокая сковорода FIORE 26x6,5см (алюминий)
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Код товара: 107430
Производитель: Fissman
2 390₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
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