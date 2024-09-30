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Глубокая сковорода FIORE 26x6,5см (алюминий)

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Глубокая сковорода FIORE 26x6,5см (алюминий)
Глубокая сковорода FIORE 26x6,5см (алюминий)
Глубокая сковорода FIORE 26x6,5см (алюминий)
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 107430
Производитель: Fissman
нет отзывов
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ДО 30.09.24

2 390₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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    завтра

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Характеристики
Тип
Сковорода
Материал
алюминий
Цвет
черный
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2 390₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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