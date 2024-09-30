4627 Сковорода LA GRANITE 28x5,8см со съемной ручкой (алюминий)
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Код товара: 107289
Производитель: Fissman
2 890₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- серый, черный
- Описание
- Сковороды LA GRANITE - очередной подарок ценителям хорошей посуды. В качестве основы используется литой алюминий, который практически мгновенно нагревается, равномерно распределяя тепло.Главная особенность серии и гордость бренда FISSMAN - сверхпрочное многослойное антипригарное покрытие
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