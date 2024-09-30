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4627 Сковорода LA GRANITE 28x5,8см со съемной ручкой (алюминий)

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4627 Сковорода LA GRANITE 28x5,8см со съемной ручкой (алюминий)
4627 Сковорода LA GRANITE 28x5,8см со съемной ручкой (алюминий)
4627 Сковорода LA GRANITE 28x5,8см со съемной ручкой (алюминий)
4627 Сковорода LA GRANITE 28x5,8см со съемной ручкой (алюминий)
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 107289
Производитель: Fissman
нет отзывов
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ДО 30.09.24

2 890₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
Тип
Сковорода
Материал
алюминий
Цвет
серый, черный
Описание
Сковороды LA GRANITE - очередной подарок ценителям хорошей посуды. В качестве основы используется литой алюминий, который практически мгновенно нагревается, равномерно распределяя тепло.Главная особенность серии и гордость бренда FISSMAN - сверхпрочное многослойное антипригарное покрытие
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2 890₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

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