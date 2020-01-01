Сковорода 28см АП Гранит star с несъемной ручкой и стекл. Крышкой арт. С28803
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Код товара: 105546
Производитель: Kukmara
В наличии
В наличии
1 690₽
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- синий, черный
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине
- Толщина стенок (мм)
- 4
- Коллекция
- Гранит
- Страна производитель
- Россия
- Описание
- Сковорода 28 см Granit Star Ultra Мечта из литого толстостенного алюминия с несъемной ручкой и стеклянной крышкой станет незаменимым инструментом и надежным помощником на вашей кухне
- Диаметр, см
- 28
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