Сковорода 30см АП Гранит star с несъемной ручкой и стекл. Крышкой арт. С30803
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Код товара: 105545
Производитель: Kukmara
2 250₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный, синий
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Толщина стенок (мм)
- 4
- Описание
- Сковорода 30 см Granit Star Ultra Мечта из литого толстостенного алюминия с несъемной ручкой и стеклянной крышкой станет незаменимым инструментом и надежным помощником на вашей кухне
- Дополнительно
- Подходит для газовых, электрических и стеклокерамических плит,использование в духовом шкафу-нельзя,использование в посудомоечной машине- можно,фурнитура- жаропрочная несъёмная ручка Soft-touch,проточка дна- нет,вес- 2,76 кг,высота бортов-70 мм,толщина дна- до 6 мм
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