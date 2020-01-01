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Сковороды
Сковорода 28см АП Гранит brown с несъемной ручкой и стекл. крышкой арт. С28806

Сковорода 28см АП Гранит brown с несъемной ручкой и стекл. крышкой арт. С28806

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Сковорода 28см АП Гранит brown с несъемной ручкой и стекл. крышкой арт. С28806
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Код товара: 105532
Производитель: Kukmara
31 декабря
31 декабря
1 550₽
Доставка по
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Характеристики
Тип
Сковорода
Материал
алюминий
Цвет
коричневый
Подходит для индукционных плит
нет
Толщина стенок (мм)
4
Страна производитель
Россия
Описание
Сковорода 28 см Гранит Brown Мечта из литого толстостенного алюминия, с несъемной ручкой и стеклянной крышкой, станет незаменимым инструментом и надежным помощником на вашей кухне
Дополнительно
Подходит для газовых, электрических и стеклокерамических плит,использование в духовом шкафу-нельзя,использование в посудомоечной машине- можно,фурнитура- жаропрочная несъёмная ручка Soft-touch,проточка дна- нет,вес- 2,43 кг,высота бортов-70 мм,толщина дна- до 6 мм
Диаметр, см
28
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31 декабря
31 декабря
1 550₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа