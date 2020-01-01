Сковорода 28см АП Гранит brown с несъемной ручкой и стекл. крышкой арт. С28806
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Код товара: 105532
Производитель: Kukmara
31 декабря
31 декабря
1 550₽
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- коричневый
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Толщина стенок (мм)
- 4
- Страна производитель
- Россия
- Описание
- Сковорода 28 см Гранит Brown Мечта из литого толстостенного алюминия, с несъемной ручкой и стеклянной крышкой, станет незаменимым инструментом и надежным помощником на вашей кухне
- Дополнительно
- Подходит для газовых, электрических и стеклокерамических плит,использование в духовом шкафу-нельзя,использование в посудомоечной машине- можно,фурнитура- жаропрочная несъёмная ручка Soft-touch,проточка дна- нет,вес- 2,43 кг,высота бортов-70 мм,толщина дна- до 6 мм
- Диаметр, см
- 28
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