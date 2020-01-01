Сковорода 26см АП Гранит brown с несъемной ручкой и стекл. крышкой арт. С26806
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Код товара: 105529
Производитель: Kukmara
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мало
1 690₽
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- коричневый
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Особенности
- ненагревающаяся ручка, крышка в комплекте
- Толщина стенок (мм)
- 4
- Упаковка
- Картонная
- Описание
- Сковорода 26 см Гранит Brown Мечта из литого толстостенного алюминия, с несъемной ручкой и стеклянной крышкой, станет незаменимым инструментом и надежным помощником на вашей кухне
- Дополнительно
- Подходит для газовых, электрических и стеклокерамических плит,использование в духовом шкафу- нельзя,проточка дна- нет,вес- 2,18 кг,высота бортов- 65 мм,толщина дна- до 6 мм
- Диаметр, см
- 26
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