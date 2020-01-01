Сковорода 220/60мм с ручкой,АП (светлый мрамор)
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Код товара: 104966
Производитель: Kukmara
мало
мало
1 050₽
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- серый
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Дополнительно
- слой с шероховатой поверхностью для лучшего сцепления покрытия.
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