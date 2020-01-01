Сковорода Кукмара 280/65мм со съемн.ручкой, АП (кофейый мрамор)
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Код товара: 102616
Производитель: Kukmara
31 декабря
31 декабря
1 750₽
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- коричневый
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Особенности
- ненагревающаяся ручка
- Толщина стенок (мм)
- 4.5
- Упаковка
- Пленка
- Страна производитель
- Россия
- Описание
- Сковорода "Kukmara" изготовлена из литого алюминия и покрыта инновационным антипригарным мраморным покрытием нового поколения на водной основе, усиленным сверхтвердыми частицами минералов.
- Диаметр, см
- 28
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