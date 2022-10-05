Сковорода-лавашница Кукмара 350мм,со съемной ручкой,АП (темный мрамор)
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Код товара: 102604
Производитель: Kukmara
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мало
1 790₽
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Характеристики
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- Тип
- Сковорода
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
- Особенности
- съемная ручка, использование в духовке
- Толщина стенок (мм)
- 4
- Упаковка
- Картонная
- Страна производитель
- Россия
- Описание
- Сковорода "Kukmara" изготовлена из литого алюминия и покрыта немецким антипригарным покрытием Greblon Non-Stick C2+, усиленным керамическими частицами.
- Дополнительно
- Антипригарное мраморное покрытие нового поколения, усиленное сверхтвердыми частицами минералов
- Диаметр, см
- 35
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Вопросы и ответы
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7
79663551013
5 октября 2022
Это Сковорода подходит для индукционной плиты?
1
0 0
Г
Гость 69
08.10.2022 17:24:34
79663551013, Здравствуйте! Данная модель не подойдет для индукционной плиты
Ответить
0 0
7
79663551013
5 октября 2022
Это Сковорода подходит для индукционной плиты?
1
0
0