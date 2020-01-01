Сковорода блинная 24см АП Гранит star арт. 14803
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Код товара: 102177
Производитель: Мечта
мало
мало
990₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Блинница
- Цвет
- черный
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Коллекция
- Гранит
- Описание
- Для газовых, электрических, стеклокерамических плит
- Дополнительно
- Ручка из бакелита (термостойкой пластмассы). Основные плюсы в том, что такие ручки не нагреваются, не скользят, обеспечивая удобный хват. Выдерживают нагрев до 150°С.
- Диаметр, см
- 24
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