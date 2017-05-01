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Нож для разделки VICTORINOX 5.2002.15
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Код товара: 185709
Производитель: Victorinox
3 250₽
39
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Характеристики
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- Назначение
- для разделки мяса
- Материал лезвия
- сталь
- Материал рукоятки
- пластик
- Длина лезвия, см
- 15
- Длина ножа, см
- 28.2
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине
- Комплектация
- Нож, упаковка
- Дополнительная информация
- марка стали: X50CrMoV15; заточка: двухсторонняя симметричная
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