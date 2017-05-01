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Нож для разделки VICTORINOX 5.2002.15

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Нож для разделки VICTORINOX 5.2002.15
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Код товара: 185709
Производитель: Victorinox
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3 250₽
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Характеристики
Назначение
для разделки мяса
Материал лезвия
сталь
Материал рукоятки
пластик
Длина лезвия, см
15
Длина ножа, см
28.2
Особенности
мытье в посудомоечной машине
Комплектация
Нож, упаковка
Дополнительная информация
марка стали: X50CrMoV15; заточка: двухсторонняя симметричная
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Рассрочка

В рассрочку за 980 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?