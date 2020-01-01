Набор ножей Victorinox 6.7113.31 черный
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Код товара: 158074
Производитель: Victorinox
2 450₽
29
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В магазинах:
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Характеристики
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- Назначение
- универсальный
- Материал лезвия
- сталь
- Материал рукоятки
- пластик
- Комплектация
- Универсальная овощечистка (7.6075)¶Нож с лезвием 8 см¶Нож с лезвием 11 см (волнообразная заточка)
- Дополнительная информация
- Упаковка: Картонный подвес
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