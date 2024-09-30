Нож Victorinox 6.7706.L118 желтый
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Код товара: 157968
Производитель: Victorinox
690₽
8
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690₽
Характеристики
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- Назначение
- для овощей
- Материал лезвия
- сталь
- Материал рукоятки
- полипропилен
- Длина лезвия, см
- 10
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине
- Дополнительная информация
- Без упаковки
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