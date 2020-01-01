Нож Victorinox 6.7936.12L5 розовый
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Код товара: 157938
Производитель: Victorinox
990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Назначение
- универсальный
- Материал лезвия
- сталь
- Материал рукоятки
- полипропилен
- Длина лезвия, см
- 12
- Комплектация
- Без упаковки
- Дополнительная информация
- Отличный нож для кухни. Пластиковая цветная рукоять, лезвие 12 см из высококачественной нержавеющей стали, волнообразная (серрейторная) заточка, острый кончик. Идеально подходит для нарезки стейка, колбасы, овощей и фруктов.
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