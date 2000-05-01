Нож Victorinox 5.2000.19 коричневый
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2 070 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Назначение
- универсальный
- Материал лезвия
- сталь
- Материал рукоятки
- дерево
- Длина лезвия, см
- 19
- Длина ножа, см
- 31.2
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине
- Дополнительная информация
- Антикоррозийное покрытие.
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