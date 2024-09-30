Нож Victorinox 5.2003.22 черный
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Код товара: 154292
Производитель: Victorinox
3 890₽
46
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Характеристики
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- Назначение
- универсальный
- Материал лезвия
- сталь
- Материал рукоятки
- пластик
- Длина лезвия, см
- 22
- Длина ножа, см
- 35.2
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине
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