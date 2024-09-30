Нож Victorinox 5.3703.16 черный
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Код товара: 154146
Производитель: Victorinox
2 490₽
29
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Характеристики
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- Назначение
- универсальный
- Разновидность
- филейный
- Материал лезвия
- сталь
- Материал рукоятки
- пластик
- Длина лезвия, см
- 16
- Дополнительная информация
- Максимально остро заточен, для совершения всевозможных операций с филе животных, птицы и рыбы. Идеален для приготовления филе из рыбы, снятия плёнки с филе, а также снятия кожи с рыбы.
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