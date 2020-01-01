Нож Victorinox 6.7733 черный
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Код товара: 154094
Производитель: Victorinox
690₽
8
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Назначение
- для томатов
- Материал лезвия
- сталь
- Материал рукоятки
- пластик
- Длина лезвия, см
- 10
- Дополнительная информация
- Острый и удобный кухонный нож с серрейторной заточкой для измельчения, очистки фруктов и овощей, а также нарезки помидоров и сосисок Victorinox. Рукоять изготовлена из оранжевого матового полипропилена. Клинок выполнен из высококачественной нержавеющей стали
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