Нож Victorinox 5.1903.22 черный
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Код товара: 153998
Производитель: Victorinox
2 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Назначение
- для разделки мяса
- Материал лезвия
- сталь
- Материал рукоятки
- пластик
- Длина лезвия, см
- 22
- Дополнительная информация
- заточка: двухсторонняя симметричная
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