Набор ножей Samura SHR-0260B/A черный
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Код товара: 142015
Производитель: Samura
3 690₽
3 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Назначение
- универсальный
- Материал лезвия
- сталь
- Материал рукоятки
- пластик
- Длина лезвия, см
- 12.5
- Особенности
- серрейторная заточка
- Комплектация
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- Дополнительная информация
- Не мыть в посудомоечной машине
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