12521 Нож KITAKAMI Овощной 9,5см (X50CrMoV15 сталь)
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Код товара: 130995
Производитель: Fissman
590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- Нож
- Материал
- сталь
- Цвет
- черный
- Количество предметов
- 1
- Вес (нетто),кг
- 0.12
- Комплект поставки
- нож овощной
- Дополнительно
- длина лезвия 9,5 см
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