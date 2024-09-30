Нож Samura GOLF 240мм SG-0087/A черный
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Код товара: 121688
Производитель: Samura
1 690₽
1 790₽
20
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Характеристики
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- Назначение
- универсальный
- Разновидность
- шеф
- Материал лезвия
- сталь
- Материал рукоятки
- пластик
- Длина лезвия, см
- 24
- Дополнительная информация
- тип заточки: двухсторонняя симметричная
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