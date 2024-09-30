Нож кухонный "Samura HARAKIRI" Шеф серрейтор 208 мм, SHR-0086B/K
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Код товара: 113814
Производитель: Samura
-20%
950₽
1 190₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Назначение
- универсальный
- Разновидность
- шеф
- Материал лезвия
- сталь
- Материал рукоятки
- пластик
- Длина лезвия, см
- 20.8
- Длина ножа, см
- 30
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