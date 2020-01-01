8097 Мельница для соли и перца Fissman 11x5см (акрил)
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Код товара: 110317
Производитель: Fissman
мало
мало
420₽
5
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Характеристики
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- Тип
- мельница для специй
- Материал
- акрил
- Цвет
- прозрачный
- Высота, см
- 11
- Ширина, см
- 5
- Количество предметов, шт
- 1
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