Ложка TalleR 1412 серебристый
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Код товара: 92179
Производитель: TalleR
490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- ложка
- Материал
- нержавеющая сталь
- Количество предметов
- 1
- Вес, кг
- 0.13
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