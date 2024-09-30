Набор столовых приборов 24 предмета Victoria Rondell RD-489
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 83369
Производитель: Rondell
2 890₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
32
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доска разделочная SMEG
2 690₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
8056 FISSMAN Набор из 3 разделочных досок 41х28см,36х24см,31х20см цвет зеленый
2 990₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
8049 FISSMAN Набор из 4-х разделочных досок 30x22,5см
2 490₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- набор столовых приборов
- Материал
- нержавеющая сталь
- Количество предметов
- 24
- Дополнительная информация
- 6 столовых ножей, 6 столовых вилок, 6 столовых ложек, 6 чайных ложек
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.