Доска разделочная DRACO, 46x32x1.5cм
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Код товара: 169361
Производитель: NONAME
890₽
10
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Характеристики
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- Тип
- доска разделочная
- Материал
- дерево
- Количество предметов
- 1
- Вес, кг
- 0.5
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